Fleurimont: "Danger aux abords de l'école maternelle de la Balance"

"Il n'y a pas de ralentisseurs, pas de signalisation pour prévenir qu'il y a une école. Depuis 2013, j'ai signalé ça à la mairie, mais rien n'a été fait", reproche le parent d'élève, rappelant que plusieurs accidents sont survenus dans le secteur, le dernier en date remontant à une quinzaine de jours.



À la place des ralentisseurs ou dos d'âne demandés, des barrières ont été installées. Une fausse bonne idée selon le père de famille qui les baptise "barrières et la mort", estimant qu'elles représentent en réalité d'un danger supplémentaire. "Le piéton risque de se retrouver coincé entre une barre de fer et un mur. Et ces barrières sont un véritable danger pour les motos", poursuit-il. "De plus, les camions sont obligés de mordre sur la voie de gauche dans le virage".



Contactée la municipalité rappelle que la pose des ralentisseurs est règlementée et indique : " Sur le chemin Chevalier, deux de celles-ci sont rédhibitoires : il s’agit d’une succession de virages plus ou moins rapprochés et d’une déclivité (pente de la voie) supérieure à 4%".

