Flashé à 217 km/h entre Marseille et Paris pour prendre l'avion vers La Réunion

Un jeune homme âgé de 22 ans, originaire de Marseille, s'est fait interpeller le mercredi 31 juillet aux alentours de 8h du matin sur l'autoroute A10, par les gendarmes des Yvelines, au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le conducteur venait d'être flashé à la vitesse de 217 km/h au volant d'une Golf 7 de location.



Si la vitesse a été ramenée à 206 km/h, le jeune chauffard a été placé en garde à vue. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ce charmant individu n'avait bien sûr pas de permis de conduire. Déféré au parquet de Versailles, il a été jugé ce jeudi 1er août dans le cadre d'une comparution immédiate.



Obligation de...passer son permis de conduire



Devant le tribunal, le jeune chauffard, qui était accompagné d'un ami lors du trajet, explique qu'il a quitté Marseille dans la nuit du 31 août vers 2h du matin pour se rendre à l'aéroport d'Orly et s'envoler à destination de l'île de La Réunion. Il confie lors de l'audience : " J’étais fatigué. J’ai fait une erreur ! Je voulais rentrer à Saint-Denis où je travaille sans être déclaré ! Je sais que j’ai fait le con ", informe le site actu.fr.



On apprend notamment qu'il dément avoir conduit tout le trajet, alors que son ami, de son côté, affirme aux gendarmes avoir dormi tout au long de la route. Le jeune homme a quand même fait Marseille-Saint-Arnault en seulement 6 heures de route.



Le chauffard a été finalement condamné à une peine d’un an de prison dont 4 mois ferme avec l’obligation de passer son permis de conduire. Regis Labrousse Lu 698 fois





