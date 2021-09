A la Une . Flashé à 150 km/h au lieu de 50, il prétexte être en retard pour son vol vers La Réunion

Un Réunionnais a été condamné par le tribunal de La Roche-sur-Yon pour un grand excès de vitesse. Il s’était fait retirer son permis pour la même raison quelques mois auparavant... Après avoir donné le nom de son frère aux forces de l’ordre, il a prétexté être en retard pour son avion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 14:44

Un Réunionnais s’est retrouvé devant le tribunal de La Roche-sur-Yon dans la région des Pays de la Loire jeudi dernier 16 septembre. Le 4 décembre 2020, il a été contrôlé à 150 km/h sur une portion limitée à 50. Interpellé par les policiers, il a d’abord donné le prénom de son frère au lieu du sien. Les forces de l’ordre vont rapidement comprendre le mensonge et surtout se rendre compte que son permis de conduire est déjà sous le coup d’une suspension depuis juillet 2020 pour les mêmes faits.



Face au juge, le conducteur a d’abord expliqué qu’il sortait d’un rendez-vous professionnel qui s’était éternisé alors qu’il avait un vol pour La Réunion de prévu dans la foulée. Il a ensuite expliqué que la perte de son permis lui avait coûté son emploi alors qu’il a un crédit immobilier en cours.



Son avocat a expliqué qu’il n’avait jamais reconduit depuis son retrait de permis, mais que face à la demande de son employeur, il avait accepté de faire ce déplacement. Le jeune homme a aussi plaidé sa cause en signalant qu’il s’apprêtait à signer un CDI.



Le tribunal l’a finalement condamné à 300€ d’amende et a annulé son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un mois.



