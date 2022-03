A la Une . Flash ball : L’état de santé de Loïc est rassurant, l'auteur toujours en fuite

Le jeune homme de 23 ans qui a été touché par un tir de flash ball dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’une soirée à Saint-Philippe est hors de danger. Grièvement blessé au visage, il a été opéré ce vendredi au CHU Sud. Par NP - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 17:40





Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé mais il reste hospitalisé.



Les recherches se poursuivent activement pour localiser et interpeller le mis en cause.









Selon des témoins, l’altercation a débuté alors que le jeune homme de 23 ans aidait un ami à retrouver son téléphone volé dans la soirée. Le tireur a été identifié mais court toujours. Le parquet de Saint-Pierre confirme ce vendredi soir qu'une enquête a été ouverte pour violences avec arme aggravées concernant ce ralentissement poussé qui a débouché sur un tir de flash ball en plein visage. La brigade des recherches de Saint-Pierre a été saisie de l’enquête.Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé mais il reste hospitalisé.Les recherches se poursuivent activement pour localiser et interpeller le mis en cause. Les images qui circulent sur les réseaux montrent la violence de la scène. L’auteur présumé du tir brandit un flash ball et finit par tirer à bout touchant. Médicalisé sur place, Loïc a ensuite été transféré au CHU SUD où il a été opéré ce vendredi.Selon des témoins, l’altercation a débuté alors que le jeune homme de 23 ans aidait un ami à retrouver son téléphone volé dans la soirée. Le tireur a été identifié mais court toujours.