Culture « Flamenco et Bulerías. Partis pour voir la face des choses »

Cet ouvrage est un voyage émerveillé vers l’intériorité de l’art flamenco. Tout en entraînant le lecteur dans le monde spirituel du flamenco, il permet d’éclairer le lien qui existe entre l’art flamenco et son intériorité, d’en comprendre la portée et d’en saisir les implications esthétiques, voire thérapeutiques. Son auteure, Monica Ayme-Reim, vit à La Réunion où elle donne des cours de flamenco.

Par LG - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 12:39

L’art flamenco n’est pas seulement ce qu’il semble être. Le flamenco attire et inspire des personnes venant de tous les horizons, nées dans des contextes et cultures différentes, en suscitant toujours la même émotion. Le chant laisse jaillir, par le cri rendu libre, une intériorité grandiose ; la guitare la fait apparaître lorsqu’elle improvise à arracher des larmes ; tandis que la danse la ramène dans un plan visible par le zèle brûlant de ses postures, mouvements et gestuelles, jaillis d’une aube lointaine.



Monica Ayme-Reim, passionnée par cet art, essaie de le comprendre en tant que phénomène artistique, culturel et humain et s’efforce de le rendre compréhensible à un large public. À travers des textes personnels, des poésies sensitives, elle développe et approfondit, d’un côté, la réalité intérieure de l’art flamenco et celle de ses interprètes ; de l’autre, le domaine rationnel des rythmes, formes et structures qui fournissent trame et armature au chant, à la danse et à la musique.



Cet ouvrage, tout en entraînant le lecteur dans le monde spirituel du flamenco, permet d’éclairer le lien qui existe entre l’art flamenco et son intériorité, d’en comprendre la portée et d’en saisir les implications esthétiques, voire thérapeutiques.



L'auteure - Monica Ayme-Reim



D’origine germano-austro-hongroise, Monica Ayme est née à Cobourg, en Allemagne. Lors de ses nombreux séjours en Andalousie, elle établit un lien profond avec le Flamenco, un art pour lequel elle se passionne instantanément. S’ensuit une formation solide dans des écoles renommées entre Madrid, Séville et Grenade, avec les plus grands maîtres de cette discipline. Mariée, elle habite aujourd’hui à La Réunion où elle a fondé, en 2002, la première école de danse Flamenco de l’île, dans laquelle elle enseigne elle-même cet art.