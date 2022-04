A la Une . Flambée des prix du carburant : Marc Rochet (Air Caraïbes & Frenchbee) redoute une hausse du prix des billets d'avion

Invité ce vendredi de Franceinfo, le directeur général d'Air Caraïbes et président de Frenchbee, Marc Rochet, n'a pas caché son inquiétude quant à une probable hausse à venir du prix des billets d'avion face à la flambée des prix du carburant. Il prévoit une hausse comprise entre 8 et 12% d'ici les prochains mois. Une inflation qui devrait moins impacter les liaisons outre-mer tient-il à relativiser. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 08:33

Comme l'a rappelé Marc Rochet, le poste pétrole représente près du quart de ses dépenses d'où la nécessité pour le directeur général d'Air Caraïbes et patron de Frenchbee de "répercuter une partie de cette hausse" sur le prix des billets d'avion. Il conseille par ailleurs à ses clients d'acheter dès aujourd'hui ces billets pour anticiper la hausse attendue pour l'été.



Une hausse qui devrait impacter principalement les liaisons européennes et non les liaisons Paris-Outremer explique-t-il, prenant l'exemple des Antilles où un aller-retour Paris-Antilles "est moins cher qu'un Paris-Athènes ou Paris-Rome", en raison d'une "forte concurrence entre opérateurs".



Marc Rochet se montre néanmoins plus optimiste concernant le reprise du trafic aérien et constate même "une certaine dynamique" avec des engagements "sans doute supérieurs à ceux de 2019".