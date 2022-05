A la Une . Flambée des prix : La moitié des entreprises artisanales réunionnaises impactées par le conflit ukrainien

La Chambre de métiers ne cache pas son inquiétude concernant la hausse du prix des matières premières ou les difficultés d'approvisionnement de la filière artisanale en raison de la crise ukrainienne. Un compte-rendu de l'enquête menée début mai a été restituée ce vendredi à la chambre consulaire. Le président de cette dernière, Bernard Picardo, appelle ses ressortissants à se rapprocher de ses services. Par SI - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 16:35

Dans cette enquête, on apprend que cette flambée des prix touche aussi bien le milieu de l'alimentation (huile + 50%, beurre +32%, farine +31% ou viande +33%) que celui des matériaux (acier et aluminium +54%, bois +36%) ou encore des équipements (frigorifiques +40%, emballages et couverts +28%).



Ainsi, c'est près d'une entreprise artisanale réunionnaise sur deux qui se dit impactée par la guerre en Ukraine, avec une hausse faramineuse des coûts de production dans certains secteurs, suivie de ruptures d'approvisionnement et enfin de l'allongement des délais.

"Si le trafic maritime et les tensions des marchés internationaux apparaissent comme principales causes de la hausse des intrants, un effet d’aubaine de certains fournisseurs est également pointé du doigt", relève-t-on dans le rapport. De quoi générer une forte inquiétude chez les artisans, notamment dans le secteur alimentaire ou celui du BTP. Certains arrivent malgré tout à faire preuve de résilience et d'adaptation. Pour 72% d'entre eux, cela se traduit pas une diminution de leurs marges et 50% ont été obligés d'augmenter leurs prix pour maintenir leur activité.



Les dirigeants interrogés ont identifié et classifié les mesures de soutien qui pourraient amortir les conséquences économiques du conflit. Ainsi, le report des charges fiscales et sociales est attendu par le milieu artisanal, tout comme une régulation des prix. Comme lors de la crise covid, ils attendent également une aide financière compensatoire au surcoût et une facilité de trésorerie.

"Nos ressortissants, déjà fragilisés par la pandémie mondiale, se retrouvent une nouvelle fois en difficulté. L’impact, bien que contrasté selon les secteurs, est visible, et notre éloignement ajoute de la complexité dans la gestion de cette crise. Cette étude révèle en réalité le ressenti de la majorité des chefs d’entreprise", précise Bernard Picardo.



Il poursuit : "Je ne manquerai pas de relayer une nouvelle fois leurs inquiétudes mais aussi et surtout leurs attentes en faveur de mesures fortes. J’invite, par ailleurs, les artisans à se rapprocher des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat afin de bénéficier de conseils"



Bernard Picardo rappelle aux ressortissants de la Chambre que le Plan de résilience économique et social dévoilé en mars dernier "comprend des mesures à destination des entreprises".