Flambée des prix : La Plateforme Contre La Vie Chère rencontrera le ministre

Le communiqué :



Ce vendredi 8 juillet 2022, la plateforme contre la vie chère rencontrera le nouveau Ministre des outre-mer : Jean François Carenco.

Nous porterons à l'ordre du jour les préoccupations des Réunionnais et notamment l'inflation et la thématique des carburants.



Depuis 2021, nous ne cessons de tirer la sonnette d’alarme sur l’inflation qui touche tous les secteurs de l’économie réunionnaise.

Certains effets pervers ont concouru jusqu’à maintenant à cette flambée de l’inflation notamment les effets d’aubaine. Jusqu’à présent nous prêchions dans le désert.



L'actualité nous donne à présent raison. Maintenant certains acteurs locaux et nationaux, dont Édouard Leclerc lui-même, tirent la sonnette d’alarme sur une inflation des prix, dans la grande distribution, qui semble plus relever de l’effet d’aubaine que d’une réelle flambée des prix. Il en est de même à la réunion avec le directeur de Carrefour : Amaury De Lavigne.



L’un des acteurs majeurs qui a concouru à l’inflation aujourd’hui est une des trois compagnies maritimes qui dessert la Réunion : la CMA CGM.Pour information en 2019, donc avant COVID, la compagnie maritime était déficitaire. Elle a réalisé un bénéfice colossal de 18 milliards de dollars cette année. Finalement la hausse du fret et le COVID n'auront été qu’un prétexte à augmenter leur marge et leur bénéfice.



Nous alertons l’ensemble de la société réunionnaise et le ministre de l’Outre-Mer, sur le fait qu'à l’effet d’aubaine va bientôt s’ajouter

l’effet retard. Cet effet retard est l’inflation réelle due aux guerres et épidémies qui impactent l’économie mondiale et réunionnaise.



Dans ce contexte, il est urgent d’agir, par l’intermédiaire de l’État, contre ce phénomène qui renchérit la vie locale.



En outre nous travaillons depuis des mois et des années sur des propositions concrètes ayant pour but de faire descendre le prix des

carburants à la Réunion.



Nous nous tenons à votre disposition pour vous informer, plus en détail, sur les mesures et le contenu de notre rencontre ce vendredi avec le Ministre de l’outre-mer.



Didier Vaitilingom

Porte-Parole Nouvelle Plateforme Contre La Vie Chère