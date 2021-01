A la Une . Flambée de violence à Mayotte : 2 pelotons de gendarmes et 10 enquêteurs envoyés en renfort

Alors que trois personnes sont décédées en trois jours et que les violences s’enchainent en Petite Terre depuis plusieurs jours, le ministre de l’Outre-mer a annoncé hier l’envoi de gendarmes mobiles et d'enquêteurs à Mayotte. Des renforts réclamés par la population excédée et les élus locaux. Par PB - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 08:27 | Lu 773 fois

"Face aux violences de ce week-end, avec Gérald Darmanin, nous avons décidé de l’envoi à Mayotte de deux pelotons de gendarmes mobiles. Ces renforts seront complétés d'une task force judiciaire de 10 enquêteurs afin d'interpeller au plus vite les auteurs de ces crimes". L’annonce est intervenue hier soir via un tweet de Sébastien Lecornu.



Vendredi et ce week-end, trois personnes ont été assassinées à l’arme blanche. Des maisons ont été détruites, des voitures incendiées et des rixes ont éclaté en Petite Terre.

Une flambée de violence qui excède la population qui à plusieurs reprises a manifesté sa colère. Plus tôt dans la journée d'hier, une délégation a tenté de rencontrer le préfet, indique Mayotte la 1ere. La directrice de cabinet leur a assuré la mobilisation des autorités sans pour autant convaincre.



Via un communiqué, quatre parlementaires avaient hier interpellé Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sur la question de la sécurité à Mayotte et leur silence.