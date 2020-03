Municipales 2020 Firose Gador: Favoriser le bien-vivre des Portois Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Firose Gador, assistante de service social de 42 ans milite pour un "développement harmonieux de la ville en favorisant le bien-vivre des habitants". Celle qui a toujours milité pour le parti communiste a été élue pour la première fois à 24 ans, au conseil municipal. Son slogan de campagne : Le Port dobout avec Firose Gador.

Firose GADOR, j’ai 42 ans, en couple, j’exerce la profession d’assistante de service social au Conseil Départemental. Issue d’une famille de condition modeste, fille unique, vivant sur le quartier de la ZAC1.



J’ai un parcours d’associatif, j’ai œuvré en tant que bénévole sur mon quartier puis travaillé en tant qu’animatrice socio-culturel sur les quartiers du Port au sein de l’association PASS’PORT. J’accompagnais les familles dans une dynamique de projet de développement local. Je me suis formée tout au long de la vie du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire (BEATEP) jusqu’au Diplôme d’Etat d’assistante de service social (DEASS 2008-2011).



Sur le plan politique, j’ai toujours milité au parti communiste réunionnais depuis plus jeune.



J’étais élue pour la première fois en 2001, à 24 ans, j’étais la plus jeune élue du Conseil municipal. Une équipe menée par Jean-Yves LANGENIER. En 2008, j’ai la délégation de 2ème adjointe chargée du projet de Rénovation Urbaine des quartiers Lepervanche et Vergès (dits ZAC1) dans le cadre de L’ANRU. J’ai mené ces responsabilités tout en menant de front mon parcours de formation d’assistante sociale à l’IRTS de Saint-Benoît. Depuis 2014, je suis conseillère municipale de l’opposition.



En tant que responsable politique, il faut continuer un développement harmonieux de la ville en favorisant le bien-vivre des habitants. Cela passe par la maîtrise de son foncier pour investir dans l’avenir, cela passe par la prise en compte des enjeux climatiques car nous ne sommes à l’abri d’aucuns évènements climatiques : préserver le littoral en proie à l’érosion et surtout préserver la ressource en eau. Il nous faut avoir aussi une vision en matière de l’habitat en agissant sur le volet rénovation et construction en adaptant aux changements climatiques : avec un plan de rénovation des bâtis collectifs existants et permettre la construction de nouveaux logements de type intermédiaires pour proposer une offre de logements adaptés.



Penser à la cohésion sociale des quartiers à travers la mise en place et l’accompagnement des collectifs d’habitants, relancer un projet éducatif global et le Sport pour tous au plus niveau. Autant d’enjeux qui placent le Port au centre de l’intercommunalité de l’Ouest mais aussi en tant que porte de la Réunion sur notre bassin Océan-Indien. Nous ne pouvons construire la ville sans avoir une vision globale des enjeux de notre territoire tant sur le plan humain, environnemental, économique et social. Nicolas Payet Lu 142 fois







