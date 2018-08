Finie la promiscuité pour une septuagénaire de l’Étang

Grâce à l’intervention bénévole de l’Association Un Pas en Avant (AUPA) et du Centre communal d’action sociale de la Ville de Saint-Paul, et suite à l’intervention de Sébastien Ibar, conseiller municipal en charge du secteur de l’Étang et de la Rue Jacquot, une habitante de l’Étang, Marlène Moucamouine est délivrée de la promiscuité.



Sapeur-pompier volontaire, Sébastien Ibar est à l’origine de ce nouveau bonheur naissant. « Lors d’une intervention chez cette dame, nous avons constaté l’état de promiscuité dans laquelle elle vivait, percluse dans son appartement. Je me suis dit que cela ne pouvait plus durer. Il fallait faire quelque chose ».



L’élu interpelle alors le CCAS saint-paulois et fait appel à AUPA qui prennent les choses en main. Nettoyage complet de l’appartement, travaux de peinture, réfection du parquet… rien n’est laissé au hasard. Sérieusement amaigrie, l’occupante des lieux âgée de 66 ans, est prise en charge entre temps par le CCAS et orientée pour des soins et un suivi médical.



À son retour, son appartement est remis à neuf, sa chambre est meublée, les toilettes, la salle de bains et la cuisine sont équipées grâce au financement issu de manifestations organisées par AUPA et à l’intervention du CCAS.



Ce jeudi 30 août, la presque septuagénaire a reçu la visite du Maire, Joseph Sinimalé, accompagné de Sébastien Ibar et des membres de l’association AUPA qui ont réalisé un travail remarquable. « Mi attendais vraiment pas. Jamais personne l’avait aide amwin comme ça », expose très émue, Marlène Moucamouine. « Mwin lé vraiment contente ». Pour elle, une nouvelle vie commence.