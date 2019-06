Fine & Country: Un promoteur mauricien spécialisé dans l’immobilier de luxe à l'assaut du marché réunionnais

Un nouveau promoteur spécialisé dans l’immobilier de luxe et les biens d’exception s’installe à La Réunion. La marque londonienne Fine & Country, commercialisée dans l’océan Indien par le groupe mauricien Evaco, a ouvert une agence au 1 rue Doret à St-Denis.



Sol et douche en marbre, finitions en bois et verre fumé, baignoire jacuzzi, piscine privée, sauna, toiture de verre rétractable…dans son éventail de produits de très haut standing à disposition du marché réunionnais, le programme Secret Private Villa ressort, disponible en agence en visite virtuelle avec système en immersion totale. Pour acquérir une de ces villas au coeur de Grand Baie, il vous faudra compter quelques centaines de milliers d’euros.



Arnaud Mayer, PDG du groupe Evaco, a fait le déplacement pour le lancement de l'agence Fine & CountryRéunion. Le secteur de l’immobilier de luxe est encore peu exploité dans notre île. Aux côtés de Daniel Boyer, négociateur pour la clientèle locale, Arnaud Mayer compte relever ce nouveau défi après celui du premier centre d’affaires de Grand Baie ou encore le premier complexe de villas privatives clés en main, permettant également aux propriétaires étrangers de faire l'acquisition de biens immobiliers en pleine propriété et de bénéficier du permis de résidence.