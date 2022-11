Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Financement européen des travaux de suppression de radiers du Département - PO FEDER 2014-2020 (REACT-UE)





L’opération « Suppression de radiers sur diverses RD – Programme 2022 » a été financé à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie COVID-19 (REACT-UE). L’Europe s’engage à La Réunion (le Conseil Régional est l’Autorité de gestion du PO FEDER 2014-2020).



Participation financière : Union Européenne : 2 899 960 € HT (90%)

Département : 322 217 € HT (10%) Ainsi, ce financement a permis la suppression des radiers suivants :

- Ravine Fontaine (RD 4) et l’Affluent Ravine Divon (RD 3) sur la Commune de Saint-Paul ;

- Ruisseau (RD 3) sur la Commune de l’Etang-Salé ;

- Fond Mango (RD 3), Affluent Grand Fond Dussac (RD 3) et Fond Bagatelle (RD 13) sur Saint-Leu ;

- Affluent rive droite Petite Ravine (RD 3) sur Trois-Bassins ;

- Fait Noir (RD 3) sur Saint-Louis.



