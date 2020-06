Finance offshore : L'apparition de Maurice sur la "liste grise" de l'UE, fait fuir certains investisseurs

L'apparition de Maurice sur la liste européenne des pays déficients en matière d'anti-blanchiment fait fuir certains investisseurs.

Blacklisté par l'Union européenne (UE) depuis le 7 mai, banquiers, avocats et gestionnaires s'inquiètent de voir d'ores et déjà leurs clients et prospects fuir l'île, ses nombreux services financiers et ses facilités fiscales.