A la Une . Finalement, les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables...

Le message officiel partagé jusqu'à maintenant faisait des masques chirurgicaux des objets jetables après chaque utilisation. L'association UFC-Que Choisir remet en cause cette doctrine. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 11:34 | Lu 880 fois









L’association a mis à l'épreuve trois modèles chirurgicaux. Et surprise, après 10 lavages en machine à 60 °C, ils gardent tous "d’excellentes capacités de filtration", en conclut cette étude.



Théoriquement à usage unique, les 3 modèles achetés en grandes surfaces et en parapharmacie promettaient d'"arrêter, à l’état neuf, plus de 98 % des particules de plus de 3 µm, soit bien au-delà des 90 % des masques en tissu les plus filtrants. Après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, leurs capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public. Les attaches sont restées intègres", détaille l'association UFC.



"Nos résultats confirment ce que des chercheurs avaient déjà découvert, sans toutefois publier le résultat de leurs expériences. Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances, y compris après passage au lave-linge. Ils se hissent au niveau des masques en tissu lavables 10 fois, tout en étant nettement moins coûteux à l’unité. Pour l’environnement, la réutilisation est également salutaire, les masques chirurgicaux étant constitués de plastiques non recyclables", rappelle l'association. Ne les jetez plus ! Après avoir réalisé une série de tests, l'association UFC-Que Choisir affirme que même après dix lavages en machine à 60 °C, les masques chirurgicaux gardent d’excellentes capacités de filtration. L'étude de l'association de consommateurs parue ce mardi 10 novembre remet en cause le message jusque-là martelé par les autorités sanitaires.L’association a mis à l'épreuve trois modèles chirurgicaux. Et surprise, après 10 lavages en machine à 60 °C, ils gardent tous "d’excellentes capacités de filtration", en conclut cette étude.Théoriquement à usage unique, les 3 modèles achetés en grandes surfaces et en parapharmacie promettaient d'"arrêter, à l’état neuf, plus de 98 % des particules de plus de 3 µm, soit bien au-delà des 90 % des masques en tissu les plus filtrants. Après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, leurs capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public. Les attaches sont restées intègres", détaille l'association UFC."Nos résultats confirment ce que des chercheurs avaient déjà découvert, sans toutefois publier le résultat de leurs expériences. Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances, y compris après passage au lave-linge. Ils se hissent au niveau des masques en tissu lavables 10 fois, tout en étant nettement moins coûteux à l’unité. Pour l’environnement, la réutilisation est également salutaire, les masques chirurgicaux étant constitués de plastiques non recyclables", rappelle l'association.





Publicité Publicité