Finale du concours Académique l’Économie Circulaire à la Réunion : Tous solidaires !

Le lycée BoisJoly Potier décroche la première marche du podium

« Je voudrais remercier l’ensemble des élèves et le corps professoral dans le cadre de ce concours. Je suis sensible au travail que vous faites, sensible à cette démarche vertueuse du développement durable. Sept établissements ont participé aujourd’hui. Nous avez tous une responsabilité, celle de partager autour de vous cette ambition pour une Réunion plus verte, avec notamment l’économie circulaire. Je suis fier de voir ce concours prendre toute sa place, un concours que nous allons reconduire pour les années à venir en partenariat avec l’Académie ».



Didier ROBERT,

Président de la Région



En partenariat avec l’Académie de La Réunion, la Région a accueilli au MOCA ce mardi 24 novembre, la finale du concours régional « L’économie circulaire à La Réunion : tous solidaires ! ». Lancé en 2019 à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le concours était ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée public du territoire. L’objectif étant de sensibiliser la jeunesse réunionnaise et ainsi, souligner leur rôle majeur dans cette démarche d’économie vertueuse. Transformer le modèle économique linéaire en un modèle circulaire, en changeant les comportements et les modes de consommation, en utilisant le moins de ressources possible, en réutilisant et recyclant ce qui peut l’être, en ne produisant plus pour jeter rapidement…

Sept établissements ont répondu à cet appel à projets en proposant une vidéo de trois à cinq minutes qui traduit leur conception de l’économie circulaire et qui met en scène la genèse de leur projet, ses finalités et les actions réalisées. À noter que cinq établissements n’ont pas été en mesure de finaliser leur projet à la suite du confinement.

Chaque lycée a eu l’occasion de « défendre » son projet lors d’un oral de 10min, face au jury composé de Nathalie Noël, élue déléguée à l’Économie circulaire, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche), Christophe Feing-Thiaw-Yan, chargé de mission cinéma et audiovisuel à la Région Réunion, Frédéric Lorion, expert économie circulaire chez NEXA, Nathalie DEMERY, proviseure du lycée Rontaunay, Mariela NAVAZA, référente EDD (éducation au développement durable) du bassin nord au lycée Leconte de Lisle et Philippe VANDECASTEELE, président du jury et chargé de mission académique EDD au lycée Boisjoly Potier.

Grâce à un projet à la fois original et clair, le lycée BoisJoly Potier a su défendre son projet et remporte le 1er prix du concours : un kiosque avec table et tabourets intégrés qui sera installé au sein de l’établissement. La seconde place a été décernée au lycée Leconte Delisle qui remporte du mobilier urbain en bois composé de 3 bancs avec tonnelle. Le lycée de Bois d’Olives occupe la troisième marche du podium et se voit récompensé de mobilier urbain composé de 3 tables avec tabourets intégrés.

Ces équipements permettront à la fois d’embellir le cadre de vie des lycéens et de récompenser leur travail. L’objectif étant de valoriser l’établissement porteur du projet, mais aussi de proposer des récompenses qui répondent au concept d’économie circulaire.

Ainsi, l’ensemble du mobilier a été réalisé par les élèves de la section art & bois du Lycée Jean Joly, dans le cadre d’un projet pédagogique. Cet établissement propose trois filières dans ce domaine : un BTS pro constructeur bois, un BTS Systèmes constructifs bois et habitats et un BTS développement réalisation bois.

Focus sur les projets présentés Le lycée Leconte Delisle a présenté son projet « Embal Ekolozik », un projet portant sur le recyclage des feuilles de bananiers en coupelles, emballages alimentaires… Objectif : éviter le plastique.

Le lycée Amiral Lacaze a présenté son projet « Le banc Tournasiz », un projet portant sur le recyclage d’intercalaires en carton des marchandises sur palettes pour fabriquer des bancs.

Le lycée Isnelle Amelin a articulé son projet autour du recyclage des banderoles utilisées en communication notamment, pour en faire des pochettes, des sacs…

Le lycée Saint-Paul IV, à travers son projet RecyclAteliers, a misé sur le recyclage des déchets provenant des ateliers (tuyaux en cuivre, câbles électriques…) afin de les transformer en bijoux, portesavons, objets de décoration, lampes…

Le lycée Ambroise Vollard a proposé un « Tuto bijoux transformer » basé sur le recyclage de capsules Nespresso, bouteilles en plastique… pour créer des bijoux.

Le lycée BoisJoly Potier a candidaté avec un projet sur le recyclage des déchets organiques de la cantine en aliments pour les poules du lycée (les oeufs sont ensuite revendus au sein de l’établissement).

Enfin, le lycée Bois d’Olives a présenté un projet de réduction des consommations d’eau et d’électricité dans leur établissement par l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques), l’automatisation des lumières dans les salles, la récupération d’eau...

