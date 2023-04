Communiqué Finale du championnat de skateboard les 29 et 30 avril à Saint-Pierre

La finale du championnat de skateboard se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 avril au skatepark de la Ravine Blanche à Saint-Pierre





Après un championnat haletant ayant vu les meilleurs riders Réunionnais s’affronter dans les deux disciplines olympiques que sont le street et le bowl, la finale du championnat de Skateboard se tiendra au mythique skatepark de la Ravine Blanche, le samedi 29 avril pour les qualifications et le dimanche 30 avril pour les finales. Au programme, une ambiance de feu et des sportifs au top de leurs formes qui vont tout faire pour terminer en haut du classement et ainsi espérer concourir au championnat de France. Pour rappel, l’année dernière, Lawrence Ravail ainsi que Laurent Gence avaient respectivement fini 3ème et 4ème au championnat de France Street.



UN SKATEPARK MYTHIQUE POUR UNE FINALE INCROYABLE



Le skatepark de Saint Pierre est un des lieux les plus légendaires du skateboard Réunionnais. Il a vu émerger de nombreux talents et à su accueillir au fil de son histoire des skateurs célèbres du monde entier. Ayant vu sa partie “street” récemment reconstruite pour répondre aux critères olympiques tout en gardant la partie bowl originelle, le skatepark promet de vous offrir un spectacle à nul autre pareil! L'événement organisé par la Commission Skate Réunion et l’association Asphalte promet de nombreuses surprises avec comme épilogue la remise des prix du championnat édition 2022/2023 créé par des artistes péi talentueux.



PROGRAMME DU WEEK-END



Après une journée de samedi consacrée au manche de qualification en street et en bowl, les meilleurs riders s’affronteront le dimanche pour une finale endiablée qui se terminera par le couronnement des champions et championnes de skateboard de la Réunion.



Pour plus d’information, la commission skateboard Réunion reste joignable par téléphone au 06 92 76 50 16, ou par mail à l’adresse suivante : commissionskate974@gmail.com.