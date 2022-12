La grande Une Finale du ​Mondial 2022 : L'Argentine bat la France

L'équipe de France s'est inclinée face à l'Argentine au terme des tirs au but dans un match très disputé. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 21:55

La Coupe du Monde des polémiques



Le Mondial 2022 s’achève ce dimanche soir mais les conséquences d’une compétition internationale controversée devrait durer dans le temps.



Le Parlement européen a notamment été ébranlé par des révélations et une enquête lancée pour corruption. La vice-présidente Eva Kaili est soupçonnée d'avoir perçu de l'argent du Qatar. Elle a été interpellée et écrouée avant d'être démise de ses fonctions. Plusieurs autres interpellations ont eu lieu.



Il ne s’agit pas de la seule affaire ouverte pour corruption. Les dirigeants de la Fifa sont aussi soupçonnés d’avoir accepté des pots de vin en échange de leur soutien à l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



Le pays est aussi fortement critiqué pour son exploitation des travailleurs immigrés pour construire les stades de football qui seront inutilisés au terme de la compétition d’un mois. Plus de 6.500 personnes seraient mortes sur les chantiers, selon les organisations non gouvernementales. Les autorités qataris ont toujours réfuté ces informations et n’ont accepté de lancer des enquêtes que suite aux décès survenus durant la Coupe du Monde 2022. Ce mois de compétition a aussi été marqué par le décès de trois journalistes.



Le Qatar est au coeur d’autres polémiques, notamment à cause de la construction de stades entièrement climatisés qui consomment donc beaucoup d’énergie et polluent. Les droits humains ne sont aussi pas respectés dans le pays : l’homosexualité y est réprimée et plusieurs lois limitent la liberté des femmes.

Un match très disputé



La France a été rapidement dépassée par l'Argentine. Lionel Messi a marquer un pénalty dès la 23ème minute. Angel Di Maria a confirmé la domination de l'Albiceleste à la 36ème minute. Didier Deschamps a rapidement procédé à des changements avec la sortie d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé avant la fin de la première mi-temps.



Les Bleus ont beaucoup mieux géré la deuxième mi-temps, une domination qui s'est confirmée après la sortie d'Angel Di Maria. Kylian Mbappé a marqué deux buts en deux minutes (80ème, 81ème), le premier sur pénalty. Les deux équipes sont allées aux prolongations.



Mais Lionel Messi a permis à l'Argentine de reprendre la tête à la 109ème minute, mais Kylian Mbappé a égalisé moins de 10 minutes plus tard sur pénalty. Les équipes se sont finalement départagées aux tirs au but.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur