Finale de la coupe du monde: Dimitri Payet retenu dans la délégation présidentielle

Dimitri Payet participera lui aussi (indirectement) à la finale de la coupe du monde…Le Réunionnais a en effet été retenu dans la délégation présidentielle en compagnie d'un autre joueur de l'équipe de France blessé, Laurent Koscielny pour soutenir ses partenaires, qui affronteront la Croatie dimanche soir.



L'annonce a été faite par Europe 1, qui ne dit pas si les deux joueurs ont accepté l'offre d'Emmanuel Macron. Laurent Koscielny et Dimitri Payet se sont blessés peu avant le début du Mondial, le premier victime d'une rupture du tendon d'Achille le 8 mai dernier, le second touché à la cuisse lors de la finale de l'Europa League face à l'Atletico Madrid.



Si les deux joueurs n'ont pas confirmé leur présence, leurs coéquipiers de l'équipe de France comme Antoine Griezmann comptent sur eux "pour soulever cette coupe". "Grizou", lors du point presse donné ce vendredi, a en effet déclaré que "sans leurs blessures, ils seraient ici. Ça nous fera plaisir de les revoir, ce sera un petit plus pour aller chercher cette coupe".