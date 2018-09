Finale de la coupe de pétanque ce week-end à Saint-Paul

Plus qu’une compétition, la finale de la coupe départementale de pétanque, organisée en collaboration avec l’Office Municipal des Sports (OMS), la Ville de Saint-Paul et le Comité Régional de pétanque, réunira les amateurs, amoureux et compétiteurs ce week-end des 8 et 9 septembre.



Tous relèveront le défi et tenteront de remporter le trophée sur le site de la rue jacquot, à l’Étang Saint-Paul. L’épreuve clôturera la saison des championnats régionaux. Les organisateurs attendent plus d’un millier de personnes. Découvrez le programme !



Samedi 8 septembre



Inscription dès 12 heures



Début de la compétition en triplette (hommes et femmes) dès 14h30



Dimanche 9 septembre



8h30 : début des phases finales



9 heures : début de la compétition pour les jeunes de 6 à 17 ans



16 heures : la finale