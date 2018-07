Finale de la Coupe du monde : Ce sera France / Croatie

Pour la Croatie qui affrontera dimanche soir (à 19h, heure de la Réunion) l'équipe de France. Les Croates ont battu les Anglais à l'issue des prolongations 2 buts à 1. C'est la première fois de son histoire que la Croatie va jouer une finale de Coupe du monde.



Rapidement menés après un magnifique coup franc de Kieran Trippier (5e), les Croates ont égalisé en milieu de seconde période grâce à un but d’Ivan Perisic (68e), avant que Mario Mandzukic assome les Anglais en seconde partie du temps additionnel (108e).



Les Bleus devraient bénéficier un avantage certain : Les Croates ont dû aller en prolongations au cours de leurs trois derniers matchs et ils bénéficieront d'un jour de repos en moins.



L’Angleterre, elle, affrontera la Belgique, samedi, dans la petite finale, le match pour la troisième place.