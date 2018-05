Finale OM-Atlético: Folie attendue dans les bars marseillais de l'île ce soir

À quelques heures de la finale de l'Europa League qui opposera ce soir à 22h45 l'Olympique de Marseille à l'Atletico Madrid, les bars marseillais de l'île terminent les derniers préparatifs. À Saint-Denis, Didier et Loule, gérants respectifs du Saint-Hubert et du Bar à Cas , deux bistrots bien connus des supporters phocéens, s'attendent à vivre une nuit magique, grâce notamment au coup de patte magique de notre Dimitri péï…Le Saint-Hubert et le Bar à Cas ne sont pas les seuls à retransmettre cette finale. Les aficionados de l'OM de l'Ouest sont invités à suivre la rencontre ce soir au Bar de la Marine à Saint-Gilles à compter de 20h.