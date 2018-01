Final en beauté pour les jeunes du centre de Laperriere

Directrice, animateurs, parents et enfants, ils étaient tous réunis au centre mixte de Laperriere à la Grande Fontaine pour une journée de clôture des plus sympathique.



Entre les spectacles de chant et de danse, la restitution des différents ateliers, le film de vacances réalisé et donné à tous les enfants sans oublier la confection des "bonbons piment", la journée a été remplie d’une atmosphère généreuse et conviviale. Une action qui sera à coup sûr réitérée pour le plaisir des enfants mais aussi des plus grands.