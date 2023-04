La grande Une Fin du ramadan et début de l'Eïd-Ul-Fitr pour les musulmans de La Réunion

Après un mois de jeûne et de dévotion, les musulmans de La Réunion ont terminé le mois sacré du ramadan hier soir. Place à présent à l'Eïd-Ul-Fitr. Par GD - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 07:48

Les musulmans de La Réunion ont partagé hier soir leur dernière Iftar, la rupture du jeûne, au coucher du soleil. Ce vendredi commence l'Eïd-Ul-Fitr, une fête de partage célébrée en famille qui marque la fin du ramadan. Mais avant cela, ils assistent à la grande prière tôt le matin, qui aura lieu dans toutes les mosquées de l'île.



La fin du ramadan marque la fin d'une période de prières quotidiennes et de rupture du jeûne, qui sont des moments d'introspection et de connexion aux autres. Hommes et femmes connaissent ainsi un renouveau spirituel. Les trois jours suivants le ramadan sont des jours de fête, appelés l'Eïd-Ul-Fitr, durant lesquels des cadeaux sont offerts aux enfants en récompense de leurs efforts.



Deux méthodes permettent de déterminer la fin du mois de ramadan et la date de l'Aïd-el-Fitr. La traditionnelle consiste en l'observation de la lune. Il s'agissait de regarder si un début de croissant apparaissait ce vendredi, signe d'un nouveau mois et donc de la fin du ramadan. Dans le cas contraire, cela aurait signifié que les musulmans pratiquants auraient dû jeûner un jour de plus. L'autre méthode consiste à réaliser des calculs pour déterminer la date de l'Aïd el-Fitr bien à l'avance.



Le jour de l'Eïd-Ul-Fitr correspond au premier jour du mois de chawwal, qui suit le mois de ramadan (le neuvième mois du calendrier hégirien).



La rédaction de Zinfos 974 souhaite une joyeuse fête de l'Eïd-Ul-Fitr à tous les musulmans.