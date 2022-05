A la Une . Fin du port du masque dans les transports et des motifs impérieux

Ce lundi marque une étape importante dans la fin des restrictions sanitaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 07:40

C’est donc l’un des derniers vestiges de la crise Covid qui tombe. Comme annoncé par le ministre de la Santé mercredi dernier, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun. Cela concerne les bus, les trains, les métros, les taxis et les avions.



Une étape possible avec l’amélioration de la situation épidémique en métropole comme à La Réunion. Néanmoins, le port du masque reste recommandé et pourrait redevenir obligatoire en cas détioration du contexte.



L’autre mesure importante concerne la fin des motifs impérieux pour les non-vaccinés dans les vols entre La Réunion et la métropole. Après un couac de communication qui a laissé penser que cette mesure débutait samedi dernier, c’est bien ce lundi que le décret rentre en vigueur.



Gaëtan Dumuids