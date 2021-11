A la Une .. Fin du pass sanitaire : L'Assemblée nationale rétablit l'échéance du 31 juillet 2022

Ramenée dans un premier temps au 28 février 2022 par le Sénat, la fin du pass sanitaire a finalement été prolongée au 31 juillet 2022 par l'Assemblée nationale. Conséquence directe de ce vote, le projet de loi passera une nouvelle fois dans les mains des sénateurs ce jeudi avant une lecture définitive vendredi à l'Assemblée nationale. Par NP - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 10:46





Pour rappel, les sénateurs avaient modifié profondément le contenu du texte la semaine dernière, allant dans le sens des oppositions de la droite et de la gauche qui ne souhaitent pas voir le gouvernement bénéficier d'un "blanc seing" sur une période qui couvrira deux scrutins majeurs, à savoir les législatives et les présidentielles.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était quant à lui justifié sur la date du 31 juillet 2022, assurant que cette prolongation du pass sanitaire à cette date permettait d'avoir une meilleure lisibilité sur la situation sanitaire et l'évolution du virus. De plus, le gouvernement avait assuré qu'un débat sur ce sujet était prévu pour le 15 février 2022, mais pas suffisant pour les oppositions qui réclament un examen en bonne et due forme.



