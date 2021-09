A la Une . Fin du masque à l'école primaire: La Réunion n'est pas dans la liste des 47 départements

La liste des 54 départements non concernés par la fin du port du masque dans les écoles primaires vient d'être publiée ce jeudi dans le Journal officiel. Le département de La Réunion en fait partie. A l'inverse, les 47 autres départements vont pouvoir lever ces restrictions. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 09:31

Les élèves de 47 départements français vont pouvoir retirer le masque en classe lundi prochain mais pas ceux de La Réunion. Comme l'indique le décret publié dans le Journal officiel, "les zones où une circulation élevée de l'épidémie est constatée sont" :

- Ain ;

- Alpes-de-Haute-Provence ;

- Hautes-Alpes ;

- Alpes-Maritimes ;

- Ardèche ;

- Ariège ;

- Aube ;

- Aude ;

- Bouches-du-Rhône ;

- Charente ;

- Cher ;

- Corse-du-Sud ;

- Haute-Corse ;

- Doubs ;

- Drôme ;

- Eure-et-Loir ;

- Gard ;

- Haute-Garonne ;

- Gironde ;

- Hérault ;

- Ille-et-Vilaine ;

- Jura ;

- Lot ;

- Lot-et-Garonne ;

- Mayenne ;

- Moselle ;

- Nord ;

- Oise ;

- Puy-de-Dôme ;

- Pyrénées-Atlantiques ;

- Hautes-Pyrénées ;

- Pyrénées-Orientales ;

- Bas-Rhin ;

- Haut-Rhin ;

- Rhône ;

- Savoie ;

- Haute-Savoie ;

- Var ;

- Vaucluse ;

- Haute-Vienne ;

- Territoire de Belfort ;

- Paris ;

- Seine-et-Marne ;

- Yvelines ;

- Essonne ;

- Hauts-de-Seine ;

- Seine-Saint-Denis ;

- Val-de-Marne ;

- Val-d'Oise ;

- Guadeloupe ;

- Martinique ;

- Guyane ;

- La Réunion ;

- Mayotte

22 septembre : Ecole primaire : Fin du port du masque dans certains départements

Toujours pour les départements qui présentaient un taux d'incidence de 50 cas pour 100.000 habitants, les jauges d'accueil du public devaient également suivre ce même assouplissement dans les établissements publics et privés, toujours à compter du début du mois d'octobre. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé que des allégements du protocole sanitaire allaient être envisagés au sein des écoles mais uniquement dans les départements où le taux d'incidence passait sous le seuil d'alerte national (50 cas pour 100.000 habitants).Toujours pour les départements qui présentaient un taux d'incidence de 50 cas pour 100.000 habitants, les jauges d'accueil du public devaient également suivre ce même assouplissement dans les établissements publics et privés, toujours à compter du début du mois d'octobre.

Par déduction, voici la liste des 47 départements où le protocole sanitaire sera au contraire allégé dans les lieux accueillant du public et les écoles (et dans les espaces ouverts des collèges et lycées) :



- Aisne ;

- Allier ;

- Ardennes ;

- Aveyron ;

- Calvados ;

- Cantal ;

- Charente-Maritime ;

- Corrèze ;

- Côte d'Or ;

- Côte-d'Armor ;

- Creuse ;

- Dordogne ;

- Eure ;

- Finistère ;

- Gers ;

- Indre ;

- Indre-et-Loire ;

- Isère ;

- Landes ;

- Loir-et-cher ;

- Loire ;

- Haute-Loire ;

- Loire-Atlantique ;

- Loiret ;

- Lozère ;

- Maine-et-Loire ;

- Manche ;

- Marne ;

- Haute-Marne ;

- Meurthe-et-Moselle ;

- Meuse ;

- Morbihan ;

- Nièvre ;

- Orne ;

- Pas-de-Calais ;

- Haute-Saône ;

- Saône-et-Loire ;

- Sarthe ;

- Seine-Maritime ;

- Deux-Sèvres ;

- Somme ;

- Tarn ;

- Tarn-et-Garonne ;

- Vendée ;

- Vienne ;

- Vosges ;

- Yonne