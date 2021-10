La grande Une Fin du masque à l’école ce lundi

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires peuvent enlever leur masque dès aujourd’hui. Une mesure qui s’étend à d’autres espaces, même si de nombreux lieux conservent cette obligation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 06:39

Les petits vont enfin pouvoir respirer. Après des mois difficiles, les élèves, mais pas le personnel, peuvent se passer de masque à partir d’aujourd’hui. Une mesure prévue dans le plan de désescalade. En plus des écoles, il s’agit de la fin de l’obligation absolue du port du masque en extérieur sur la voie publique. Néanmoins, des exceptions demeurent. C’est le cas des manifestations publiques générant une densité de personnes, qui ne permet pas la distanciation physique recommandée de 2 mètres entre les personnes (marchés forains, fêtes foraines, événements festifs ou d’animation sur la voie publique). Le masque devra également être conservé dans des zones particulières à forte fréquentation d’une commune, qui seront définies par le maire en lien avec le préfet en fonction de l’évolution de la situation épidémique de la commune en question. Les lieux où le masque n’est plus obligatoire : dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

dans les espaces en plein air en accueil collectif de mineurs,

pour les personnes en situation de handicap,

lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air

pour les usagers de deux roues.

au sein des établissements et lors d’événements recevant du public de plein air et soumis au pass sanitaire.

les écoles maternelles et primaires

les centres de loisirs

lors de pratiques sportives

les espaces extérieurs de faible affluence Les lieux où le masque reste obligatoire : dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert.

les concerts

les lieux fréquentés (marchés, fêtes foraines, événements festifs)

les zones à forte fréquentation

les lieux fermés Cette obligation s’applique pour toutes les personnes dès l’âge de 11 ans. Évolution des jauges dans les clubs et les discothèques

Les clubs et discothèques pourront accueillir le public dans la limite d’une jauge évoluant de 50% à 75% de la capacité d’accueil maximale. Le port du masque est maintenu en intérieur et à l’extérieur. Pour rappel, l’activité de la danse dans tous les établissements recevant du public est soumise au pass sanitaire et à l’obligation du port du masque. Ce qui ne change pas

Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.

Manifestations sportives et culturelles soumises au pass sanitaire Les manifestations sportives et culturelles faisant l’objet d’une procédure d’autorisation et de déclaration, ainsi que les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs sont soumis au passe sanitaire.

Regroupements autorisés dans l’espace public dans la limite de 10 personnes Les rassemblements, les réunions ou les activités sont désormais autorisés sur les espaces publics (plages, aires de loisirs, parcs et jardins) dans la limite de 10 personnes.

Pique-nique autorisé dans la limite de 10 personnes Les piques-niques sont ré-autorisés en plein air dans la limite de 10 personnes. La prudence doit bien sûr rester de mise dans le cadre des rassemblements amicaux et familiaux propices aux chaînes de contamination.

Conditions d’accès aux concerts debout Les concerts debout soumis au pass sanitaire sont de nouveau autorisés dans la limite d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel ils ont lieu. Le port du masque est obligatoire en intérieur comme en extérieur.

Activités festives Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et continuent d’être limités et strictement encadrés. Les prestations de traiteur, location sono, location de matériels d’événementiel restent interdites dans la sphère privée. Les salles de type salle des fêtes ou salles à usages multiples, les hôtels et les restaurants sont soumis au passe sanitaire.

Activités sportives L’accès aux établissements de plein air et aux salles de sport (gymnases, stades…) est soumis au pass sanitaire pour toutes les activités faisant habituellement l’objet d’un contrôle (billetterie, système de sécurité…)

Tous les cours de sport encadrés par une association ou une société qui se tiennent dans ce type d’établissements sont soumis au pass sanitaire en dehors des activités scolaires et de l’accueil collectif de mineurs. Le contrôle doit être effectué par les personnes assurant l’organisation de l’activité.

L’accès aux établissements de plein air et aux salles de sport (gymnases, stades…) à titre individuel n’est pas soumis au passe sanitaire.

Accès aux établissements de soin et aux services médicaux L’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (hôpitaux, cliniques, EHPAD… ) est soumis à la présentation du Passe sanitaire.



Cette mesure concerne : les patients,

les visiteurs et accompagnants, à l’exception des établissements médico-sociaux pour enfants en situation de handicap. Cette mesure ne concerne pas : les cas d’urgence,

l’accès au dépistage Covid-19,

les cabinets médicaux,

les centres de radiologie,

les laboratoires d’analyse médicale. Accès aux bars et aux restaurants

L’accès à ces établissements est soumis à la présentation du pass sanitaire. Les conditions de jauges et la limitation du nombre de personnes par tablée sont levées. Les clients et les personnels doivent porter un masque lors de leur déplacement. Un kit de déploiement du pass sanitaire est mis à disposition des professionnels ici Pass sanitaire Le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès :

aux lieux de loisirs et de culture (salles de spectacle, cinémas, musée…), aux activités de restauration et débits de boissons, y compris en terrasse (cafés, bars, restaurants…), à l’exception de la restauration collective et de la vente à emporter,

aux foires, séminaires et salons professionnels,

aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, EPHAD…), sauf dans les cas d’urgence.

Modalités de travail

Le télétravail a été un outil important de prévention contre la propagation épidémique. La recommandation par l’employeur de jours de télétravail est levée compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire. Cette mesure ne concerne pas :



