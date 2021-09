La grande Une Fin du confinement en semaine mais un couvre-feu allégé reste de vigueur

​Le préfet vient d’annoncer la feuille de route des deux prochaines semaines. Le département de La Réunion entrera dans une nouvelle phase moins restrictive à compter du lundi 6 septembre. L’étau se desserre sur les jours de la semaine mais reste en place durant les week-end. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 17:34

"J’ai décidé, en concertation avec les élus, d’engager dès lundi prochain une désescalade des contraintes, un desserrement progressif des mesures de freinage. Cette désescalade ne signifie évidemment pas la fin de toutes les mesures restrictives", entrevoit Jacques Billant.



A compter de ce lundi 6 septembre, le confinement sera levé en semaine. "Vous pourrez vous déplacer au-delà d’un rayon de 10 km", précise Jacques Billant. En semaine toujours, le couvre-feu repassera à 21H du lundi au vendredi au lieu de 19H en ce moment.



Pour autant, ce desserrement ne concernera pas les week-ends pour la simple raison que "les regroupements familiaux du week-end demeurent propices à la transmission du virus et à la survenance de clusters. Un cadre strict sera maintenu", affirme le préfet, soit une limitation des déplacements dans un rayon de 10 km (samedi et dimanche contre 5 km auparavant les dimanches) et un couvre-feu toujours à 19H.



Comme à chaque point d’étape, le préfet se donne une visibilité de deux semaines avant de faire évoluer son train de mesures. Quel que soit le scénario dans quinze jours, favorable ou défavorable, Jacques Billant promet "un délai rapide pour faire évoluer les mesures dans un sens ou dans l’autre".



"Je vous fait confiance pour continuer d’avancer dans le sens de la désescalade", espère-t-il néanmoins.

Le détail de ce qui change le lundi 6 août :



Desserrement progressif des mesures de freinage

La stratégie de désescalade sera proportionnée et progressive afin d’éviter toute nouvelle reprise de la circulation épidémique. Les nouvelles mesures prises entreront en vigueur le 6 septembre (jusqu’au 20 septembre).



Levée de la mesure de confinement en semaine

Le confinement est levé à compter du lundi 6 septembre. Du lundi au vendredi, de 5h à 21h, les déplacements ne seront plus restreints sur le territoire.



Confinement maintenu dans un rayon de 10km autour du domicile, le samedi et le dimanche

Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés le samedi et le dimanche.

Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom.



Le



Couvre-feu repoussé de 21h à 5h en semaine

Afin de permettre une reprise progressive des activités sportives et économiques notamment le couvre-feu est reculé à 21h, du lundi au vendredi.



Pour tout déplacement de 21h à 5h, les personnes devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture.

Pour rappel, les seuls motifs de déplacement autorisés pendant les horaires de couvre-feu sontlessuivants :



Motifs médicaux : Rendez-vous avec des professionnels de santé ;

Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;

Achat de produits de santé. La stratégie de désescalade sera proportionnée et progressive afin d’éviter toute nouvelle reprise de la circulation épidémique. Les nouvelles mesures prises entreront en vigueur le 6 septembre (jusqu’au 20 septembre).Le confinement est levé à compter du lundi 6 septembre. Du lundi au vendredi, de 5h à 21h, les déplacements ne seront plus restreints sur le territoire.Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés le samedi et le dimanche.Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom.Le géoportail permet de calculer le rayon de 10km autour du domicileAfin de permettre une reprise progressive des activités sportives et économiques notamment le couvre-feu est reculé à 21h, du lundi au vendredi.Pour tout déplacement de 21h à 5h, les personnes devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture.Pour rappel, les seuls motifs de déplacement autorisés pendant les horaires de couvre-feu sontlessuivants :Motifs médicaux :

Motifs professionnels : Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

Déplacements liés à la garde d’enfants (école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs) ;

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

Convocation judiciaire ou administrative;

Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;

Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;

Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. ​Motifs familiaux et personnels :