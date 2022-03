A la Une . Fin du Pass vaccinal dès le 14 mars en France mais pas à La Réunion

Le Premier ministre vient d'annoncer la suspension du Pass vaccinal en France à partir du 14 mars ainsi que la levée de l'obligation du port du masque en intérieur à la même date. La Réunion n'est pas dans la même phase de la vague épidémique que l'Hexagone et reste sous le régime de l'état d'urgence sanitaire. La préfecture rappelle que notre île ne peut pas se calquer sur le calendrier national de plan de désescalade. Un point sera fait au niveau local en début de semaine prochaine. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 16:38

Jean Castex était l'invité du Journal Télévisé de 13H sur TF1 ce jeudi. Il a annoncé le desserrement de plusieurs mesures sanitaires. "La situation s'améliore grâce à nos efforts collectifs et les mesures que nous avons prises", a d'abord précisé le Premier ministre.



Suspension du Pass vaccinal



"À partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du Pass vaccinal partout où il s'applique", a-t-il déclaré avant de donner quelques exemples : les bars, les restaurants notamment.



"Le Pass sanitaire reste en vigueur dans les établissements de santé", a précisé le Premier ministre.



Fin du port du masque



Une autre mesure restrictive sera levée à la même date : "Fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux applicables, plutôt à l'intérieur. Il reste obligatoire dans les transporteurs collectifs de voyageurs", déclare-t-il.



Et La Réunion ?



La préfecture rappelle que la situation sanitaire n'est pas la même à La Réunion et explique qu'une décision sera prise en début de semaine prochaine sur la troisième étape du plan de désescalade :



"Bien que les indicateurs s'améliorent sur le territoire depuis 5 semaines, l’épidémie se maintient à un niveau plus élevé que sur le reste du territoire national. Cette situation ne permet pas, à ce stade, d’appliquer sur le territoire le calendrier national de levée des mesures de restrictions et notamment la fin du port du masque et la suspension du Passe vaccinal à compter du 14 mars. "



"Afin de répondre au besoin de visibilité de la population et des entreprises, le préfet a annoncé un calendrier de levée progressif des mesures le 18 février 2022. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine afin de présenter le calendrier de la poursuite de la levée progressive des mesures de restriction à La Réunion."