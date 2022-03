"Fin discrète de la double collecte des déchets pour les habitants du TCO"

Fin 2020, le président du Territoire de la Côte Ouest (TCO) avait annoncé l’élargissement du ramassage des poubelles deux fois par semaine à tous les administrés des 5 communes concernées jusqu’à 400 m d’altitude (voir la carte).



Cette décision, prise uniquement pour les mois janvier et de février 2021, s’inscrivait dans le cadre des engagements de campagne 2020 d’Huguette Bello, avec un coût estimé à 400 000 € HT/an. J’étais alors intervenu lors du conseil communautaire du 2 novembre 2020 pour demander à quoi servait cette mesure, vu son caractère probablement éphémère ? Ce à quoi le président du TCO m’avait répondu que cet élargissement était susceptible d’être pérennisé et même élargi au mois de décembre l’année suivante.



Sans aucun bruit, les habitants auront constaté que cette expérimentation n’aura pas été reconduite en ce début d’année 2022. Elle n’aura au final servi qu’à donner de faux espoirs, à désorganiser durant deux mois la partie des citoyens du TCO concernés, résignés depuis des années à voir pourrir leurs poubelles (même en hiver), et obligés pour les plus consciencieux de congeler les déchets d’origine animale, particulièrement en été.



Rappelons que la collecte deux fois par semaine des ordures ménagères avait été supprimée sous la précédente mandature de l’actuelle majorité, et que les taxes afférentes, elles, n’ont pas pour autant baissé !



Les habitants concernés du Port de la Possession, de Saint-Paul, de Saint-Leu et de Trois Bassins auraient bien aimé avoir un bilan transparent et assumé de cette décision de non-reconduction de la double collecte des ordures ménagères en été.

Les politiques en place semblent oublier qu’ils ont le devoir d’informer la population de leurs échecs autant que de leurs réussites !



Jean-François Nativel

Élu communautaire