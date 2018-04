Fin des travaux sur la plage des Roches Noires

Effondrement d’un mur de clôture et de l’accès à l’esplanade côté Nord de la plage et plus spécifiquement sur le poste de secours, érosion du niveau de sable à l’avant du poste MNS… les dégâts causés par la tempête tropicale étaient importants. De fait, pour des raisons évidentes de sécurité l’espace public du site des Roches Noires a été interdit aux usagers.



Désormais, en fonction des conditions météo, le redéploiement du dispositif de surveillance et de sécurisation de la baignade (petit filet de baignade de la zone expérimentale) est envisageable dans les prochains jours.