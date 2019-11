Fin des travaux sur la place Paul Julius Bénard

Bonne nouvelle ! En avril dernier, nous vous annoncions le début des travaux et de la sécurisation de la Place Paul Julius Bénard à Saint-Gilles-les-Bains. Les travaux sont enfin terminés, toutefois le marché forain délocalisé à l’occasion de ce réaménagement demeurera sur la place Ganem. À noter que le parking Ganem est fermé à la circulation et au stationnement tous les mercredis de 3h à 14h30.



Endommagé par les racines de la dizaine d’Arjan des Indes (Carambole marron) qui se développent en surface, le revêtement bétonné de la partie centrale de la place Paul Julius Bénard méritait d’être remplacé. Outre les nombreuses chutes de personnes signalées chaque année, le développement racinaire de cette essence était particulièrement dévastateur et endommageait la place bien sûr, et les réseaux enterrés. Par ailleurs, outre son élagage inadapté, et son entretien contraignant et coûteux, le Carambole marron n’offrait que peu d’ombre.



En concertation avec les riverains en avril dernier, il a été décidé une végétalisation généreuse de la place par deux essences : arbre à miel et benjoin, qui seront de taille moyenne lors de la plantation. Elles feront de l’ombre progressivement. Un enrobé clair alterné par des bandes de basaltes mettront également en valeur cette place centrale. Une nouvelle disposition et une optimisation de l’éclairage public sont retenues, sur le même modèle d’aménagement que celui du parvis des Roches Noires.