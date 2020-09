A la Une . Fin des tests PCR obligatoires pour les passagers en provenance de la Guyane et de Mayotte

Après la parution au Journal officiel du décret mettant fin à l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, les passagers en provenance de ces deux départements n'auront plus l'obligation de présenter un test covid négatif à destination des territoires ultramarins. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 15:21 | Lu 1572 fois

L'annonce a été confirmée sur le site du ministère des Outre-Mer, au vu des indicateurs épidémiologiques qui "s'améliorent dans les deux départements". Comme La Réunion, ces deux départements restent malgré tout classés en zone de circulation active du virus.