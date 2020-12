Fin des restrictions d'eau liées à la sécheresse

Le 24 novembre dernier, les autorités ont pris un arrêté de restrictions de la consommation d'eau pour faire face à une sécheresse record à La Réunion, la pire depuis près d'un demi-siècle. Depuis, les précipitations se sont multipliées et ont rempli les réserves. La Préfecture a donc décidé de ne pas reconduire cet arrêté qui concernait 10 communes.



Voici ce qu'il sera à nouveau possible de faire dès de demain sur les territoires de La Possession, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Bras-Panon, de Saint-André, de la Plaine des Palmistes, de Sainte-Marie, de Salazie et de Saint-Denis :



- Lavage des véhicules, engins, bateaux, bâtiments et voiries (sauf impératif sanitaire) comme des cours et voiries à grandes eaux,

- Le remplissage et le maintien du niveau des plans d'eau de loisirs et piscines privés est également interdit,

- L'arrosage des espaces verts publics et privés (sauf les jardins potagers)

- Les terrains de golf et les espaces sportifs verront eux l'usage en eau être restreint