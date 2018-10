Fin des primes indexées pour les hospitaliers: La CFDT lance une procédure de défense collective

"Madame La Ministre,



Suite à la décision de mettre fin à la désindexation des primes et indemnités des agents hospitaliers de la Réunion dès octobre 2018, malgré les mesures de compensations dégressives prévues dans le décret sortie en septembre 2018, je vous informe que la CFDT se lance dans une procédure de défense collective, en regroupant tous les dossiers de défense individuels d’agent de la Fonction Publique Hospitalière de la Réunion.



Lancée le 23 octobre, cette procédure aboutit aujourd’hui 26 octobre à plus de 350 dossiers juridiques. Et ce n’est pas fini. Nous pensons en effet que la campagne d’explications auprès des agents nous permettra certainement d’obtenir une défense collective de très grande ampleur.



Sur le volet juridique, au regard des arguments apportés par la CFDT SANTE dans son mandatement, la CFDT SANTE vous demande de surseoir immédiatement à la décision de mettre fin à l’indexation des primes et indemnités existant depuis plus de 40 ans dans la Fonction Publique Hospitalière de la Réunion.



Il conviendra ensuite de trouver d’autres solutions de pérennisation après un débat plus large, plus consensuel et constructif afin que les hospitaliers ne soient pas lésés.



Le cas échéant, la CFDT SANTE SOCIAUX REUNION portera tous les dossiers juridiques à terme devant toutes les juridictions compétentes, compte tenu de nos arguments juridiques exposés."