Fin des paillotes: Le collectif de défense du DPM attend avec impatience le 1er juillet

Les collectifs anti-paillotes ont été reçus par un conseiller du secrétaire d’État après du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu ce lundi soir en préfecture.



Dominique How Pan Hie, membre du collectif de défense du DPM (domaine public maritime), affirme avoir pu présenter leur dossier sur la protection du lagon, du récif corallien et de la biodiversité. "Nous sommes dans une phase où le tribunal administratif a suspendu les AOT le 16 mars et le maire de Saint-Paul a décidé de ne pas les renouveler le 1er juillet. Le préfet a recommandé aux exploitants de ces paillotes de se retirer et libérer la plage".



