Fin des inscriptions aux transports scolaires ce vendredi

À Saint-Paul à la Médiathèque Leconte-de-Lisle au 110, Boulevard du Front de mer

Au Port à la Médiathèque Benoîte-Boulard sur l’Avenue du 20 décembre 1848

À La Possession à la Médiathèque Héva, rue Évariste-de-Parny

à Trois-Bassins au 13 Chemin des Jacarandas

À Saint-Leu à la plateforme de services de la Chaloupe Saint-Leu, 221 A Rue Alexandre-Bègue

La date limite d’inscription aux transports scolaires pour les enfants et les étudiants approche sur le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Vous pouvez encore accomplir ces démarches jusqu’au vendredi 31 août 2018 dans les communes de Saint-Paul, La Possession, Le Port, Trois-Bassins et Saint-Leu. Après cette date, chaque dossier sera traité au cas par cas en fonction des places disponibles dans les véhicules.Prévue initialement le 31 juillet 2018, la fin des inscriptions a été prolongée jusqu’au 31 août. C’est donc le moment de s’inscrire en se connectant sur le site dédié : viequotidienne.re. Cette nouvelle plateforme permet de gagner du temps et surtout de ne plus devoir se déplacer en agence.Les démarches se simplifient grâce à ce système. En vous rendant sur le site internet, il vous faudra créer votre compte famille. Une étape obligatoire pour accéder aux nouveaux services en ligne. Une fois ce compte créé, vous devrez cliquer sur les transports scolaires. Vous pourrez alors commencer l’inscription en suivant les étapes indiquées.Précision importante : vous devez fournir en ligne les justificatifs suivants figurant ci-dessous:– Justificatif de domicile– Attestation de la Caisse d’allocations familiales– Certificat de scolarité (ou une attestation sur l’honneur en attendant de régulariser la situation avec le certificat de scolarité)– Une photo d’identitéSi vous avez d’éventuelles questions, vous pouvez contacter le TCO au 0800 605 605. Il s’agit d’un numéro gratuit pour un appel depuis un poste fixe.Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez vous rendre dans l’un des espaces numériques (ex-cyberbases) du TCO. Les médiateurs vous donneront accès à un ordinateur et pourront aussi vous aider dans vos démarches, si vous le souhaitez.