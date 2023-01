Communiqué Fin des coupures nocturnes aux Avirons, mais les restrictions restent de mises

La CISE annonce que les dernières précipitations ont permis la suspension des coupures nocturnes. Cependant, des restrictions restent actives et l’utilisation de l’eau doit être consacrée aux besoins essentiels. Par NP - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 12:08

Le communiqué :



Les dernières pluies enregistrées sur la commune des Avirons permettent de suspendre l’ensemble de nos coupures nocturnes.



Nous vous rappelons que le lavage des voitures, l’arrosage des jardins et le remplissage des piscines sont strictement interdits.



Nous remercions nos abonnés de faire preuve de civisme et de limiter l’usage de l’eau à leur besoin essentiel (alimentaire, sanitaire).





Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. À défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension. Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet



Un nouveau communiqué sera envoyé en cas d’évolution de la situation.



