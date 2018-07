Fin des challenges départementaux à Trou d’Eau

Après le challenge de voile qui s’est déroulé le 26 juin dernier, les enfants des classes de CM1 et CM2 des différents établissements de l’ouest et du sud ont participé à la partie dédiée au kayak le mercredi 27 juin à Trou d’Eau.À l’image de la manifestation de la veille, les épreuves consistaient également en un parcours aquatique en plus des différents ateliers sur terre nécessitant des réponses précises à certaines questions pour obtenir les précieux points.Encore une fois, un bravo à tous les membres de l’organisation de cette manifestation plébiscitée pas les élèves !