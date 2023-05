A la Une . Fin des allocations chômage en cas d'abandon de poste

Les salariés quittant leur poste sans justification ne peuvent désormais plus bénéficier des allocations chômage, au même titre que les salariés démissionnaires. Par NP - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 08:50





Le salarié était alors absent de son poste de travail, sans justification, de façon prolongée et volontaire, et ce, sans en informer l’employeur. Une situation qui conduisait le plus souvent à un licenciement pour faute grave, et permettait au salarié d’avoir droit aux indemnités.



La loi “du marché du travail et du plein emploi” vient changer la donne. Elle prévoit une présomption de démission pour le salarié abandonnant son poste de travail et ainsi son exclusion aux indemnités chômage.



En d’autres termes, désormais considérés comme démissionnaires, ils ne pourront plus bénéficier des indemnités de Pôle Emploi.



Le décret fixant les modalités d'application de cette réforme de l’abandon de poste



L'employeur n'a plus besoin de mettre en oeuvre de procédure de licenciement et peut simplement effectuer une mise en demeure auprès du salarié afin de lui demander de justifier son absence et de reprendre son poste.



