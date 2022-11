A la Une . Fin de vie : Les médecins ne seront plus tenus de respecter les directives anticipées

Les médecins ne seront plus contraints de respecter les "directives anticipées" par lesquelles un patient exprime sa volonté ou non d’être maintenu en vie. C’est l’avis rendu par le Conseil constitutionnel ce jeudi 10 novembre. Par L.S. - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 11:36

Avec cette décision du Conseil constitutionnel, les médecins pourront bien passer outre la volonté du patient et même celle de sa famille. Le Conseil estime que la loi de 2016 est conforme à la "sauvegarde de la dignité de la personne" comme à sa "liberté personnelle".



Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la famille d’un patient, plongé dans le coma depuis mai après un accident. Sa situation est considérée comme "désespérée" par les médecins. L’équipe médicale souhaite arrêter les soins, mais cette décision va contre les intentions manifestées par le patient dans ses "directives anticipées".



La famille a contesté l'avis des médecins en produisant une lettre du patient, écrite deux ans plus tôt, dans laquelle il souhaitait que "l'on continue à me maintenir en vie même artificiellement dans le cas où j'aurais perdu définitivement conscience."



Mais la loi prévoit que l’équipe médicale fin puisse passer outre si elles apparaissent "non conformes à la situation médicale" du patient. Une législation que le conseil constitutionnel vient donc de valider.