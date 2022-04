A la Une .. Fin de stage pour les militaires mauriciens et malgaches chez les FAZSOI

Durant deux semaines, des militaires mauriciens et malgaches sont venus réaliser un stage au centre d’aguerrissement de la Saline-les-Bains. L’occasion pour les FAZSOI de renforcer la coopération militaire et d’échanger les savoir-faire avec les pays partenaires. Par GD - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 07:17

Le communiqué :



Détachement d’instruction opérationnelle des FAZSOI au profit des militaires mauriciens et malgaches au centre d’aguerrissement tropical de La Réunion (CATR)



Le jeudi 31 mars 2022, a eu lieu la cérémonie de fin de stage pour une trentaine de militaires malgaches et mauriciens au CATR du 2e RPIMa.



Pendant deux semaines, 13 Mauriciens et 24 Malgaches se sont entraînés au centre d’aguerrissement tropical de la Saline-les-Bains. Après une première phase d’apprentissages techniques et théoriques axée sur la réalisation de pistes d’obstacles individuelles et de combat au corps à corps, les militaires ont dans un second temps pu tester leurs propres limites physiques autour d’un programme intense d’aguerrissement. Enfin, un volet important sur le travail en équipe via le parcours d’obstacles collectif, ou encore le brancardage, a conclu ces deux semaines de formation.



La cérémonie de remise de brevet s’est déroulée sur place d’armes du CATR en présence du chef de corps du 2e RPIMa, le colonel Geoffroy RONDET, ainsi que du général de brigade malgache, Jean-Yves RASOLONDRAIBE.



Ce stage montre la capacité des FAZSOI, grâce à l’expertise et le large panel de spécialités du 2e RPIMa (aguerrissement en milieu aquatique et tropical, combat d’infanterie spécialisé), à former et accompagner les pays partenaires dans le cadre des missions de partenariats militaires opérationnels, et d’échanger les savoir-faire. « Cela fait deux ans que ce stage coopératif n’avait pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. C’est une excellente chose de pouvoir renouer physiquement avec nos partenaires » rappelle le chef de corps du 2e RPIMa.



Les 1 700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité permanente et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.