Faits-divers Fin de soirée précoce pour trois conducteurs contrôlés

Mardi soir, les forces de l'ordre ont investi l'échangeur de Gillot pour y contrôler à la fois le respect du couvre-feu et les autres éventuelles infractions au code de la route.

Vidéo - Contrôles Covid : "Le temps est à la fermeté"

De 19H à 23H, les militaires de la compagnie de Saint-Benoît, de la brigade motorisée et de l'escadron de la sécurité routière étaient notamment à la recherche de conduites addictives. 3 conducteurs ont "matché" à l’alcootest, un autre aux stupéfiants. 22 circulaient sans attestation dérogatoire du couvre-feu.



13 infractions au code de la route



Dans d’autres registres, deux automobilistes n’avaient pas de…permis, deux étaient sans assurance, un n'avait pas effectué de mutation de carte grise, deux roulaient à bord d'un véhicule sans contrôle technique. Un automobiliste était au volant d’un véhicule aux pneus lisses. Enfin, un autre circulait sans siège adapté pour la sécurité de son enfant.



