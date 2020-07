A la Une . Fin de septaine et test de sécurité, les nouvelles modalités d’entrée à La Réunion

Ce 11 juillet marque la fin de l’état d’urgence sanitaire. La préfecture de La Réunion a communiqué les nouvelles modalités d’entrée à La Réunion. Un test négatif réalisé 72h avant le départ sera exigé. La septaine n’est plus obligatoire, les arrivants sont invités à porter un masque pendant cette période. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 13:59 | Lu 812 fois

Le communiqué de la préfecture :





Fin de l’état d’urgence sanitaire

Nouvelles modalités d’entrée à La Réunion et recommandations sanitaires

À compter du 11 juillet 2020, date de fn de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles dispositions précisent les modalités d’entrée à La Réunion. Dans la lutte contre la propagation du Covid 19, la préfecture et l’agence régionale de santé appellent à la vigilance et à l’application stricte des recommandations sanitaires.



Nouvelles modalités d’entrée à La Réunion



Ce qui change pour tous les passagers qui se rendent à La Réunion :

Les voyageurs de plus de onze ans à destination de La Réunion (en provenance de métropole, de Mayotte ou de tout autre pays de l’océan indien) devront justifier d’un test Covid 19 négatif réalisé dans les 72h avant l’embarquement. Ce résultat négatif est un gage de sécurité pour La Réunion : il est obligatoire et sera demandé dès l’enregistrement. Le passager devra également présenter une attestation sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.

À compter du 18 juillet, la compagnie aérienne refusera l’embarquement au passager qui ne présenterait pas l’un ou l’autre de ces documents.



Pour les voyageurs en provenance de métropole :

Les passagers ne sont plus soumis à une mesure de septaine à leur arrivée à La Réunion. Toutefois, les autorités préconisent aux personnes concernées de porter un masque pendant cette période et de se faire dépister sept jours après leur arrivée à La Réunion. C'est un enjeu important qui permet de détecter d'éventuels cas asymptomatiques et de réduire au maximum les risques de propagation de l'épidémie. Le dépistage à J7 est un acte de civisme.





