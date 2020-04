La grande Une Fin de quatorzaine : une personne contaminée par le Covid-19 La campagne de dépistage de fin de quatorzaine menée pour les personnes étant arrivées à La Réunion le 4 avril 2020 a permis de détecter une personne asymptomatique contaminée par le coronavirus COVID-19. Cette personne a été prise en charge. Compte tenu de la stricte mise en œuvre des gestes barrières au sein de la structure de quatorzaine, cette personne a eu très peu de contact et la détection de sa positivité n’entraîne pas de conséquences pour les personnels du centre de quatorzaine ou les autres résidents, qui pourront donc quitter le centre.

Depuis le 30 mars, un dispositif de quatorzaine obligatoire en centre d’hébergement dédié a été mis en place par l’Etat pour tous les passagers arrivant à La Réunion afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Depuis le 12 avril, l’ensemble des personnes terminant leur quatorzaine à La Réunion se voit proposer un dépistage du coronavirus.



Dans ce cadre, l’ensemble des personnes arrivées à La Réunion le 4 avril, qui avaient toutes été prises en charge dans un unique centre d’hébergement dédié, a été dépisté le 15 avril 2020. Cette campagne a permis de détecter une personne contaminée par le coronavirus COVID-19. Cette personne est asymptomatique et elle a été prise en charge par le CHU qui définira avec elle la suite de son parcours médical. L’hypothèse de contamination privilégiée de ce cas est une exposition au virus avant l’arrivée à la Réunion dès lors qu’aucun autre résident n’a été détecté comme contaminé au sein du centre de quatorzaine.



Un unique cas positif sur plus 130 résidents



La cellule de veille sanitaire de l’agence régionale de santé de La Réunion a pris contact avec la personne afin d’établir les éventuels cas contacts de cette personne contaminée, qui seront également contactés par l’agence régionale de santé de La Réunion afin qu’ils puissent appliquer les protocoles prévus pour les « cas contacts ».



Compte tenu des règles barrières strictes appliquées au sein des structures de quatorzaine, de l’absence de contact entre les différents résidents et du port de masques chirurgicaux par les personnels intervenant dans le centre de quatorzaine, cette liste de cas contact est très restreinte.



Les autres personnes placées en quatorzaine pourront quitter samedi matin le centre, leur départ de la structure n’étant aucunement remis en cause par cette détection d’un unique cas positif sur plus 130 résidents qui sont eux négatifs. Avant sa réutilisation et conformément au protocole, le centre de quatorzaine sera entièrement désinfecté par une entreprise spécialisée. LG Lu 2521 fois