Fin de partie pour le trio d’agresseurs

Un groupe de trois jeunes a été condamné par le tribunal de Saint-Pierre après avoir semé le désordre à Saint-Louis depuis trois mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 07:55 | Lu 590 fois

L’escalade de violence se termine en prison pour trois Saint-Louisiens. Le tribunal a sanctionné le petit groupe qui faisait régner la terreur à Saint-Louis depuis un trimestre. Ils ont commis 5 délits où la violence prenait de plus en plus de place.



Tout débute en juin dernier. Les 3 dalons, à peine majeurs, arrivent à subtiliser plusieurs bouteilles de whiskys dans un commerce de la Rivière Saint-Louis. Fin juillet, le groupe décide de s’amuser devant le collège. Ils s’alcoolisent et jettent des poubelles sur les véhicules présents. Le concierge de l’établissement va à leur rencontre. L’un d’entre eux sort alors un pistolet et le pointe sur le pauvre homme. Les deux enfants de l’agent assistent à la scène. Finalement, les compères s’en vont pour se rendre devant le lycée.



Là, ils croisent un autre groupe de jeunes venus célébrer le départ d’une amie. Le trio tente de racketter le groupe pour des cigarettes et l’arme à feu est de nouveau sortie. Un lycéen est également mis en joue par l’un des compères. Après un nouveau vol d’alcool le lendemain, le groupe va monter dans la violence le jour d’après. Le trio provoque une nouvelle bagarre avec un homme, encore pour une histoire de cigarette. La victime recevra un violent coup sur le crâne lui causant 6 points de suture et trois jours d’ITT.



La gendarmerie de Saint-Louis va donc enquêter et mettre rapidement la main sur les auteurs des faits. Trois jeunes bien connus de la justice.



Bien que la procureure ait requis un an de prison, dont six mois fermes, le tribunal de Saint-Pierre va condamner les trois jeunes à 8 mois de prison, dont quatre avec sursis, des travaux d’intérêt généraux, une obligation de formation ou de travail ainsi qu’une obligation d’indemniser les victimes.



Gaëtan Dumuids

