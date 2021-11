A la Une . Fin de mission pour Thomas Pesquet

Thomas Pesquet s'apprête à redescendre sur Terre. La mission de l'astronaute français dans l'espace touche à sa fin.





Il a posté un message sur ses réseaux sociaux : "La mission se termine et ça a été un vrai plaisir de la partager, à travers mes photos de la Terre ou de notre quotidien à bord, avec celles et ceux qui étaient intéressés ou qui voulaient découvrir le monde des missions spatiales. J’aurais adoré, enfant, pouvoir suivre ce genre d’aventure de près, comme le prouve la photo ci-jointe : je salue de la main ma famille qui vient de m’accompagner sur le pas de tir, bien harnaché dans ma fusée alors que je m’apprête visiblement à décoller vers des galaxies lointaines (mon frère, pas plus impressionné que ça, a décidé de se poser tranquille dans le premier étage du lanceur)." La mission de Thomas Pesquet dans l'espace prend fin. Le spationaute français, qui avait notamment partagé des clichés de La Réunion durant son aventure dans le ciel , sera de retour sur Terre à 13h14 (heure hexagone) ce lundi, accompagné des trois autres astronautes embarqués dans la Station spatiale internationale.Il a posté un message sur ses réseaux sociaux :