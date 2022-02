A la Une . Fin de la vigilance vents forts à 18h

Après avoir levé les vigilances fortes pluies et vagues submersion dans la matinée, Météo France avait émis une vigilance vents forts avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. Celle-ci va être levée à 18h Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 17:33

Le bulletin : Le vent de Nord-Est commence à perdre en intensité. En effet, les rafales attendues sont voisines de 70 à 80 km/h sur la région du Port et de 80 à 85 km/h sur les hauteurs exposées comme à la Plaine des Cafres. Ces valeurs étant inférieures au seuil de vigilance, cette dernière n'a plus lieu d'être maintenue.

Elle sera levée à 18h00 locales ce samedi 05/02/2022.

Ce bulletin est donc le dernier pour ce système.





