Fin de la vigilance fortes pluies, un nouveau passage pluvieux attendu sur l'Est en soirée

De fortes pluies ont arrosé le nord et l'est du département cette nuit. Ainsi, 40mm sont tombés en 1h à Beauvallon, 28mm à Gillot.



Au cours de la matinée, il est tombé 30mm en moins d'une heure du côté du Chemin de Ceinture, précise Météo France. "Les précipitations s'estompent depuis petit à petit et la situation devient moins instable." La vigilance prend fin à 11H.



"Une amélioration est attendue à partir de la mi-journée bien que des averses se poursuivent dans les hauts sans grande conséquence. Un nouveau passage pluvieux est attendu sur l'Est en soirée mais ne nécessite pas de vigilance", termine Météo France.